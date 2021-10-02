На выборах мэра Тбилиси может пройти второй тур

На состоявшихся 2 октября выборах мэра Тбилиси будет проведен второй тур, так как ни один из кандидатов пока не набрал более 50% голосов избирателей. Об этом говорится в первых данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после подсчета 40% голосов.

По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, на данный момент пересчитаны результаты голосования в 320 из 769 избирательных участков в Тбилиси.

Согласно обработанным данным, кандидат в мэры от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заручился поддержкой 45,5% избирателей, кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия набрал 34,13% голосов, а кандидат от партии "Для Грузии" Георгий Гахария - 8,97% голосов.

Напомним, накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. За пост мэра Тбилиси вели борьбу 16 кандидатов.