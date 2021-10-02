В Северной Осетии стартовали первые совместные учения РФ и Алжира

В Северной Осетии начались первые международные российско-алжирские военные учения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

По его словам, в торжественной церемонии, прошедшей на полигоне Тарский Южного военного округа в Северной Осетии, приняли участие представители командования ЮВО, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО.

В учениях, которые продлятся до 11 октября, будут задействованы около 80 мотострелков Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе, и примерно 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.

Задача учений - повысить готовность органов управления, сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом. Военнослужащим предстоит отработать поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований и взрывных устройств. Помимо этого, они произведут радиационную, химическую и биологическую разведку в зданиях и на местности, передает РИА Новости.