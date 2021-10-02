СМИ: Ашраф Гани сбежал из Афганистана в ОАЭ через Узбекистан

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в августе в Объединенные Арабский Эмираты через Узбекистан, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet. Об этом сообщил источник в окружении бывшего главы государства.

По его словам, незадолго до того, как боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в Кабул, Гани вместе со своими помощниками и охранниками вылетел из Кабула в город Темрез в Узбекистане на четырех вертолетах, предусмотренных для президента и его окружения в экстренных случаях. В общей сложности на борту вертолетов находились 54 человека, передает ТАСС со ссылкой на афганскую газету Hasht e Subh Daily.

На аэродроме Термеза Гани провел со своим окружением, включая своего советника по нацбезопасности Хамдуллу Мухиба, главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, а также супругу Рулу Гани, в общей сложности 31 час, находясь под охраной более 200 узбекских военнослужащих.

Источник отмечает, что на следующей день, 16 августа, Гани вместе со своим окружением вылетел в ОАЭ на самолете казахстанской авиакомпании FlyJet. Вместе с Гани на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Темрез – Абу-Даби, находились 53 человека. Приземлившись в ОАЭ, Гани покинул аэропрорт. После этого ни бывшего президента Афганистана, ни других официальных лиц никто не видел, отметил представитель окружения экс-главы государства.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.