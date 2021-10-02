Ильхам Алиев: Азербайджану хватит газа на 100 лет

Азербайджан на протяжении 15 лет является надежным поставщиком нефти на европейский рынок, а сейчас играет свою роль как надежный поставщик природного газа, заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE президент республики Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что азербайджанский природный газ дешевле, чем газ, поступающий из других источников. "Этот газ поступает из нового источника. Важность Южного газового коридора объясняется не только дополнительными объемами газа, но и тем, что он является альтернативным источником. Это - вопрос энергетической безопасности", - пояснил глава государства.

Ильхам Алиев также отметил, что запасов газа Азербайджану хватит на 100 лет. "Подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб м. Такого объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта по меньшей мере на 100 лет. В настоящее время мы находимся на стадии разведки новых месторождений. Среди крупных энергетических компаний растет интерес к нефтегазовому сектору Азербайджана. Мы можем увеличить объем и добычу, однако для этого должны в настоящее время приступить к переговорам и подписать новые контракты. После этого мы будем вкладывать инвестиции в еще большую добычу", - приводит его слова АзерТАдж.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что этой зимой с технической и коммерческой точек зрения невозможно увеличение экспорта. "Остаются всего один или два месяца. Однако если начнем сейчас, то, думаю, до очередной зимы мы будем готовы. Есть потенциал для увеличения объемов, плюс мы сами и иностранные инвесторы в настоящее время вкладываем инвестиции в возобновляемую энергию. Поэтому мы сможем направить на экспорт потребляемый нами природный газ, потому что заменим его солнечной и ветряной энергией", - рассказал азербайджанский лидер.

Глава государства заметил, что в будущем страна сможет расширить географию поставок в Европе до Балкан и ряда других стран Восточной Европы. "Это было бы хорошо для потребителей и для нас, в том числе компаний и для каждого, с точки зрения энергетической безопасности", - добавил Ильхам Алиев.