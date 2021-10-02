Премьер австралийского штата Береджиклян ушла в отставку из-за скандала

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян покидает свой пост из-за организованного против нее антикоррупционного расследования.

"Мне больно сообщать, что у меня нет другого выбора, кроме как уйти в отставку с поста премьера", - цитирует ее РБК.

По словам премьера, отставка случится, когда члены Либеральной партии в регионе выберут ей замену. Согласно предварительным данным, голосование должно пройти в ближайший вторник, 5 октября.

По данным телеканала 7News, Независимая комиссия по коррупционным делам (ICAC) подозревает, что Береджиклян "злоупотребила доверием" во время конфликта интересов между исполнением обязанностей на посту премьер-министра и личными отношениями с экс-депутатом регионального парламента Дэрилом Магуайром, которые оставались в тайне. В ICAC собираются выяснить, могла ли Береджиклян допускать или поощрять коррупционную деятельность Магуайра.

В ICAC также сообщили, что расследование деятельности Береджиклян продлится 10 дней, а публичные слушания состоятся 18 октября.