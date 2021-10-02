В Пятигорске дали отопление во всех домах

В Пятигорске включили отопление во всех домах. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, в настоящее время система отопления работает в штатном режиме.

Градоначальник подчеркнул, что при возникновении проблем городские жители пятигорчане могут отправлять ему сообщения в соцсети.

"Все жалобы, поступившие в Директ и комментарии отработаны. Занимаемся регулировкой системы теплоснабжения в МКД по адресу: станица Константиновская, улица Ленина, д.36", - написал мэр Пятигорска.