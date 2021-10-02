МВД Грузии начало расследование нарушений на выборах в органы местного самоуправления

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по фактам правонарушений, произошедших в субботу на выборах в органы местного самоуправления.

Так, полиция Квемо Картли приступила к расследованию противостояния, случившегося возле избирательного участка №48 в селе Кизил-Аджло Марнеульского муниципалитета.



Полиция Зугдиди ведет расследование по факту незаконного воспрепятствования профессиональной деятельности представителей СМИ на избирательном участке №84 в Зугдиди.



Полиция Батуми изучает инцидент на избирательном участке №64, в ходе которого состоялась беседа с представителями СМИ. Журналистам вернули вещи, они продолжают свою профессиональную деятельность.

Напомним, 2 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. В течение всего дня жители 64 городов и районов выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. По данным экзит-поллов, победу на выборах одерживает правящая партия "Грузинская мечта". Второе место занимает "Единое национальное движение", третье - "За Грузию".