Участники железноводского форума обсудят развитие туризма в регионе

Участники международного форума "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса", который пройдет в Железноводске 8 октября, обсудят вопросы развития территорий в СКФО, в том числе увеличение туристической привлекательности Северного Кавказа.

"Такого рода форумы необходимы для обмена мнением в решении задач развития территорий и развития взаимодействия власти, бизнеса и общества. А особое внимание будет уделено формированию позитивного имиджа и увеличения туристической привлекательности всего Северного Кавказа и, конечно, нашего Железноводска", - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Главной темой мероприятия станет взаимодействие власти и бизнеса в разработке и реализации стратегий развития территорий, а также вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов территориального развития на примере Железноводска, передает "Это Кавказ".

Ожидается, что в форуме примут участие более 300 человек, в числе котоых эксперты из Германии, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран.

Организатор форума - Северо-Кавказский институт РАНХиГС при поддержке городской администрации.