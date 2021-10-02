На выборах в Грузии лидирует "Грузинская мечта"

Правящая партия "Грузинская мечта" побеждает на местных выборах в Грузии, опережая "Единое национальное движение" (ЕНД). Об этом свидетельствуют результаты экзит-поллов.

"Грузинская мечта" набирает 47,6% голосов. Второе место с 27,1% голосов занимает ЕНД, основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию", заручившись поддержкой 6,8% избирателей.

Согласно экзитполу телекомпании "Мтавари архи", "Грузинская мечта" получает 38,6%, а ЕНД - 33%. На третьем месте находится "За Грузию" с 7,6%.

Телеканал "Формула" со ссылкой на результаты своего экзитпола сообщил, что "Грузинская мечта" набирает 46%, ЕНД - 33%, а "За Грузию" - 6%.

Напомним, 2 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.