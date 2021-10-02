Каппадокия примет велогонку Red Bull: от рассвета до заката

В провинции Каппадокия, расположенной в центральной части Турции, состоится велогонка Red Bull Dawn till Dusk (Red Bull: от рассвета до заката).

Велосоревнования пройдут в четыре этапа 23 октября. Протяженность маршрута составляет 35 км.

В Оргкомитете поведали, что велосипедисты проедут через Долину любви и Красную долину, а затем доберутся до конечной точки, которая находится в замке Учхисар, передает агентство Anadolu.

По словам организаторов, Red Bull: от рассвета до заката известна как самая интересная и сложная гонка на горных велосипедах в мире, которая длится от восхода до заката. Она также является единственным соревнованием, объединяющим в одну гонку категории "кросс-кантри", "скоростной спуск" и "эндуро".