В Турции испытали дроны, работающие в режиме "роя"

В Турции завершился первый этап испытаний нового беспилотного летательного аппарата BAHA, способного совершать вертикальные взлет и посадку. Об этом сообщили в турецкой компании HAVELSAN, проводившей испытания.

По словам заместителя генерального директора компании Мухиттина Солмаза, pf тестированием нового БПЛА наблюдали и представители оборонных структур.

Он подчеркнул, что результаты тестирования и пожелания заказчиков будут взяты за основу с целью дальнейшего совершенствования БПЛА, передает агентство Anadolu.

Следующий этап испытаний состоится в начале 2022 года.