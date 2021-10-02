Житель Ставрополья ограбил спящего друга после застолья

Житель Благодарненского городского округа украл деньги у друга, воспользовавшись его нетрезвым состоянием. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть с заявлением о пропаже денежных средств обратился житель села Сотниковского, рассказавший, что 15 тыс рублей исчезли сразу застолья, прошедшего накануне.

Оперативники заподозрили 35-летнего товарища хозяина, с которым они вместе употребляли алкоголь.

"Гражданина доставили в отдел внутренних дел. По его словам, покупая в очередной раз спиртные напитки, он приметил, что у знакомого имеется крупная сумма денег и дождался пока тот уснет. Похищенные деньги мужчина потратил на алкоголь", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.