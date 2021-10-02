В Грузии завершилось голосование на выборах в органы самоуправления

В Грузии менее 20 минут назад завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Голосование началось в воскресенье в 08:00 (07:00 мск) и завершилось в 20:00 (19:00 мск).

В течение всего дня жители 64 городов и районов выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Избирательным правом на выборах обладали 3 497 345 человек.

В настоящее время Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии занимается подсчетом голосов. Наблюдать за этим процессом можно онлайн на сайте ЦИК.

Ранее сегодня о победе на выборах объявили правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение".