Иран не рискнет начать войну против Азербайджана. И вот почему

Иран приступил к военным учениям на границе с Азербайджаном. Что здесь важно понимать? Причины такого недружественного поведения к Баку, и возможные последствия.

Как аргументирует сам МИД Исламской Республики, его беспокоит присутствие Израиля в Азербайджане. Иран обеспокоен тем, что Израиль продает беспилотники Азербайджану, открыл торгпредставительство в Баку, и под прикрытием экономического сближения МОСАД может прощупывать слабые места в Иране и предпринимать различные спецоперации. Такой опыт имеется. Так среди виновных в убийстве иранского физика-ядерщика числится израильская разведка. Доказательств, да и обвинений того, что Израиль совершает уже атаки на Иран из Азербайджана нет, но все равно ИРИ не исключает такой сценарий.

В этом смысле военные маневры Ирана можно воспринять как превентивные меры. При этом тон и риторика иранских чиновников, мягко говоря, настораживает. Глава сил Корпуса стражей Исламской революции в Тебризе, полковник Хосейн Пурэсмаил сказал, что «повторение угроз Израиля в отношении Ирана устами Азербайджанской Республики - не только не в интересах Баку, но и является угрозой самому их существованию». А глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан сказал, что его страна не потерпит «присутствия ВС Израиля около наших границ».

В борьбе с потенциальным соперником Иран может наломать дров и испортить свои отношения с Азербайджаном, с которым и без того растет напряженность из-за продолжающихся нелегальных перевозок из Ирана в Карабах в нарушение международного права. Под риском может оказаться проект «Север-Юг», который в Иране частично профинансировало руководство Азербайджана.

До серьезной эскалации, как бы ни пытался Иран играть мускулами, вряд ли дойдет, как пугают «слухи» из соцсетей. Ведь Иран понимает, что начало войны или ударов по Азербайджану наткнется на решительный ответ Турции. Это будет турецко-иранская война, в которой при всей нелюбви к Эрдогану Израиль воспользуется своим шансом, чтобы сломать хребет иранскому режиму не только экономически, но военно. Израиль и Турция в военным смысле в состоянии заставить ИРИ подписать капитуляцию. Плюс в Иране проживает 20-30 миллионов азербайджанцев, который могут восстать против агрессии в отношении своих северных собратьев. Не будем забывать и про присутствие России в сердце региона - миротворцы все еще стоят в Нагорном Карабахе. Поэтому Иран не дважды, а трижды подумает, прежде чем начинать авантюры в зоне российских интересов.

Жесткая реакция Ирана - отражение его изоляции и ослабления в Закавказье после Второй карабахской войны. Теперь тут доминируют Россия и Турция. Имеется даже присутствие Пакистана, который провел на Каспии военные учения вопреки протестам из Тегерана. А Иран лишается возможности даже оказывать влияние на Армению, ибо транспортные пути теперь идут через Азербайджан, а не оккупированный Карабах.