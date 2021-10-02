Трамп рассказал, чем вакцинировался от COVID-19

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью интернет-порталу Yahoo Finance, что привился от коронавируса COVID-19 вакциной Pfizer.

"Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них", - сказал экс-глава Белого дома.

При этом он допустил, что может ревакцинироваться, передает РИА Новости.

Напомним, на данный момент в США одобрены к применению вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В США коронавирус диагностировали у 43 625 108 человек.