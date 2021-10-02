Саакашвили предъявят обвинение до конца дня

В ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение.

На этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на грузинскую телекомпанию "Имеди".

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.

Ранее Саакашвили сообщил, что 2 октября вернется в страну. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.