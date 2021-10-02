Ильхам Алиев: Азербайджан готов наладить нормальные отношения с Арменией

Азербайджан хочет наладить с Арменией нормальные отношения на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран. Об в интервью испанскому информационному агентству EFE заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы готовы незамедлительно приступить к делимитации наших границ, а по завершении данного процесса, конечно, - к их демаркации. Мы также заявили о готовности приступить к работе с Арменией над будущим мирным соглашением. Все эти инициативы неоднократно подчеркивались мною и другими официальными лицами Азербайджана. Но, к сожалению, Армения все еще не дала положительного ответа на это. Таким образом, наша позиция остается неизменной, есть некоторые шаги, однако считаю, что в течение этого года мы могли бы добиться большего продвижения", - поведал глава государства.

Он также в очередной раз отметил, что Нагорного Карабаха больше не существует, поэтому говорить о статусе данной территории не имеет смысла. "На протяжении почти 30-летнего переговорного процесса позиция Азербайджана была очень конструктивной. Мы говорили, - сопредседатели Минской группы прекрасно знают это, - что готовы предоставить армянам, проживающим в Азербайджане, самоуправление на определенном уровне. Но армянская сторона всегда отвергала эту позицию, и они всегда требовали независимости для территории, которую называли "Нагорный Карабах". Однако сегодня, после окончания войны и урегулирования конфликта, - это не только моя позиция, но и позиция подавляющей части международной общественности, - говорить о статусе уже не существующего "образования" неуместно. Потому что Нагорного Карабаха не существует", - пояснил Ильхам Алиев.

По его словам, на территории Азербайджана нет такой административной единицы. "7 июля нынешнего года я подписал Указ о новой конфигурации экономических зон Азербайджана. Мы создали две экономические зоны – Карабахскую и Восточно-Зангезурскую, которые охватывают всю эту территорию. Около 25 тыс этнических армян, проживающих сегодня в Карабахе, на территории, находящейся в зоне ответственности российских миротворцев, являются нашими гражданами. Они будут обладать теми же правами, привилегиями и обязательствами, что и любые другие граждане Азербайджана иного религиозного или этнического происхождения. Короче говоря, возвращение к вопросу о статусе невозможно, статуса нет, и все должны забыть об этом", - акцентировал внимание азербайджанский лидер.

Он также рассказал о ситуации с военнопленными и разминировании освобожденных территорий. "Ссылаясь на нормы международного права и международные конвенции, я неоднократно говорил, какие лица могут считаться военнопленными. Согласно международным конвенциям, такими лицами являются люди, задержанные или взятые в плен во время войны. Все лица, задержанные во время войны, после ее окончания нами были незамедлительно возвращены. На самом деле мы вернули их до того, как Армения вернула наших пленных. Задержанные впоследствии и уже находящиеся под арестом лица, которых Армения и некоторые называют "военнопленными", не относятся к данной категории. Эти люди были засланы на освобожденные от оккупации территории в конце ноября - спустя две недели после окончания войны и подписания Арменией акта о капитуляции. Они были задержаны на освобожденных нами территориях в начале декабря. Их было 62 человека, некоторые из них совершили преступления. Они совершили нападение на наших военных и убили четырех человек. То есть, это - не военнопленные, а члены террористической и диверсионной группы, засланные с целью нападения на мирное азербайджанское население и военных. Несмотря на это, мы в течение данного периода вернули некоторых из них, что было показателем доброй воли", - сообщил Ильхам Алиев.

Кроме того, он указал на то, что Армения заложила на бывших оккупированных территориях сотни тысяч мин. "Вначале, когда мы потребовали карты заминированных территорий, правительство Армении на самом высоком уровне заявляло, что у них нет таких карт. В результате отказа Армении передать нам карты почти за год после окончания войны погибли или получили тяжелые ранения 150 наших мирных граждан и военнослужащих. Недавно некоторые карты были переданы, однако их достоверность составляет всего лишь 25%. Таким образом, наше требование заключается в том, чтобы Армения предоставила нам точные карты. На этих картах должны быть указаны не заминированные территории, - они и так всюду заложили мины, - а точные места мин. Такие карты у них есть. Если они сделают это, продемонстрируют добрую волю, то мы дадим на это адекватный ответ", - сказал президент Азербайджана.

Он сообщил, что к процессу разминирования и делимитации границ может подключиться Европейский союз."Эти темы обсуждаются в ходе многочисленных контактов между нашими официальными лицами и представителями Евросоюза. Кроме того, во время визита президента Совета Европейского союза господина Шарля Мишеля в Азербайджан летом 2021 года мы подробно обсудили ситуацию и выразили общее намерение активно работать. Евросоюз имеет опыт в различных сферах, таких, как реконструкция и создание мирной обстановки. Таким образом, ЕС выразил намерение участвовать в процессе делимитации и добиться договоренности между обеими сторонами, и мы поддерживаем такие инициативы. Однако, насколько мне известно, Армения колеблется. Армения не решила, примет ли она предложение Европейского союза или нет. Позиция же Азербайджана предельно открыта. Мы готовы работать, и официальные представители нашего государства различного уровня находятся в контакте с Евросоюзом. ЕС может помочь нам в вопросах делимитации, открытия коммуникаций и поствоенного развития. Мы также проводим обсуждения с ЕС по вопросу экономической помощи", - поведал глава азербайджанского государства.