Дербент готов стать городом-побратимом Великого Новгорода

Древний Дербент и Великий Новгород могут стать городами-побратимами. Об этом заявил после встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным руководитель Дагестана Сергей Меликов.

"Великий Новгород - это старейший город России. Дербент - это старейший город на Кавказе, в России. Мы сегодня обсудили вопрос налаживания культурных связей, вплоть до того, что мы, наверное, должны сделать эти города побратимами", - цитирует Меликова "АиФ-Дагестан".

Накануне Никитин прибыл в Дагестан с рабочей поездкой, он обсудил с Сергеем Меликовым перспективы сотрудничества двух субъектов РФ в различных областях, в том числе сфере культуры.

Напомним, на официальном сайте администрации Дербента указаны пять городов-побратимов - Псков и Кронштадт (Россия), Гянджа (Азербайджан), Хадера (Израиль) и Якима (США).