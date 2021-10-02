В Алматы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В субботу, 2 октября, в Ауэзовском районе Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Авария случилась примерно в 18:00 в районе пересечения улиц Момышулы и Монке би.

Очевидцы отмечают, что автомобили Toyota Corolla и Lexus ES 300 двигались по Момышулы в южном направлении. Не доезжая улицы Монке би, на полосу встречного движения выехала Suzuki Grand Vitara, за рулем которой находилась девушка, и на полном ходу протаранила Toyota.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota и пассажирка Suzuki. Мужчину с различными травмами доставили в больницу, девушка от госпитализации отказалась, передает "Sputnik Казахстан".