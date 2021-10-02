Трамп намерен восстановить свою страницу в Twitter через суд

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуть свою учетную запись в социальной сети Twitter.

Запрос с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт экс-глава Белого дома отправил в федеральный суд штата Флорида вечером 1 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам бывшего американского лидера, Twitter закрыл его страницу под давлением его политических соперников в конгрессе.