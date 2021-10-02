"Грузинская мечта" и ЕНД объявили о победе на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявили о победе на выборах в органы местного самоуправления.

По словам председателя ЕНД Ники Мелия, оппозиция в Тбилиси уверенно выигрывает и на референдуме, и на выборах мэра Тбилиси. "Теперь главное прийти в оставшиеся часы и увеличить эту разницу. Мы видим беспрецедентную мобилизацию избирателей в течение дня, и "Грузинская мечта" видит это лучше всех, но она мало что может сделать, кроме того, что они предпринимают традиционно - запугивание, шантаж, распределение денег", - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, лидер "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибащвили заявили, что правящая партия уверенно побеждает на выборах. "У нас неплохая активность - данные, которые у нас есть, показывают, что "Грузинская мечта" уже в восьмой раз убедительно победит", - сказал Папуашвили на брифинге.

Как отметил Гарибашвили, "Грузинская мечта" убедительно побеждает во всех муниципалитетах". "Но для того, чтобы утвердить вашу победу, необходима ваша активность", - пояснил глава правительства.

Напомним, 2 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.