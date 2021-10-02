В Ставрополе банда косметологов обманула клиентов на 3 млн рублей

В Ставрополе задержана банда косметологов, обманувшая более 60 клиентов на 3 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что мошенники работали под вывеской известного косметического концерна, производящего товары премиум-класса. Аферисты учредили ООО и арендовали помещение в центре города.

Было установлено, что злоумышленники убеждали клиентов покупать фирменную продукцию по завышенной цене и пройти комплекс оздоровительных процедур. Получив согласие, мошенники в счет оплаты услуг оформляли на людей кредиты под видом беспроцентных займов.

Один из аферистов в настоящее время находится под стражей, второй - скрылся и объявлен в федеральный розыск. Остальных заключили под домашний арест, передает "Ставропольская правда".