Турецкие военные ликвидировали особо опасного террориста на севере Ирака
Вооруженные силы Турции совместно со спецслужбами нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста Рабочей партии Курдистана (РПК) Мехмета Хатипа Арытюрка. Об этом сообщили источники в структурах безопасности Турции.
Как отмечается, Арытюрк под кодовым названием "Делил Сиирт" курировал операции террористической организации в северной иракской провинции Киркук.
В частности, он причастен к ряду кровавых атак террористов РПК в 2015 году на мирное население района Африн в Сирии. В 2016 году террорист организовывал снабжение отрядов РПК, курировал поставки тяжелого вооружения и боеприпасов из-за границы, передает агентство Anadolu.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться