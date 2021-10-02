Главная » Новости

Садовничий рассказал, при каких обстоятельствах МГУ перейдет на удаленку

Садовничий рассказал, при каких обстоятельствах МГУ перейдет на удаленку

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что занятия в вузе проходят в смешанном формате из-за коронавируса COVID-19.

Ректор напомнил, что МГУ может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание. "Пока такого предписания нет, идет смешанный формат, то есть большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы все очно", - цитирует Садовничего ТАСС.

Он также сообщил, что вуз продолжит следить за развитием ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 7 560 767 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 641 945 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 1 494 342 жителя столицы, умерли – 29 111.

865 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!