Садовничий рассказал, при каких обстоятельствах МГУ перейдет на удаленку

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что занятия в вузе проходят в смешанном формате из-за коронавируса COVID-19.

Ректор напомнил, что МГУ может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание. "Пока такого предписания нет, идет смешанный формат, то есть большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы все очно", - цитирует Садовничего ТАСС.

Он также сообщил, что вуз продолжит следить за развитием ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 7 560 767 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 641 945 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 1 494 342 жителя столицы, умерли – 29 111.