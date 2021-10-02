Глава ЦИК Грузии провел встречу с депутатами Европарламента

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили провел встречу с представителями наблюдательной миссии Европарламента Томасу Дехувски, Корине Крецу и Виктору Негреску.

Глава ЦИК рассказал депутатам Европарламента о новинках, осуществленных избирательной комиссией для выборов в органы местного самоуправления. Каландаришвили отметил, что избирательная администрация готовилась к проведению выборов в демократической, прозрачной и безопасной среде.



В свою очередь, депутаты Европарламента заявили, что рассчитывают на то, что голосование будет проходить в соответствии с демократическими стандартами и законом, и что грузинские избиратели будут голосовать в мирной обстановке, передает "Грузия Online".



Напомним, 2 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.