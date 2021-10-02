Чечня примет Кубок России по купольному пилотированию

В Чечне состоится Кубок России по купольному пилотированию имени Ахмата Кадырова, сообщил заместитель руководителя Российского университета спецназа Александр Коровин.

"На Северном Кавказе впервые пройдут подобного рода соревнования. Они состоятся с 11 по 16 октября в одном из крупнейших воздушных центров Европы "Goodsky" на нашего университета спецназа в Гудермесе", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что участниками соревнований станут лучшие спортсмены со всей страны, которые будут состязаться в скоростном пилотировании по четырем спортивным дисциплинам.

Корвин напомнил, что во времена СССР в Грозном находилась главная парашютная база Союза, так как уникальные погодные условия в регионе позволяют круглогодично заниматься парашютным спортом. "Мы возрождаем былую инфраструктуру для проведения таких крупных соревнований. И хотим, чтобы сборные нашей страны не тренировались за рубежом. Помимо этого на базе университета мы планируем открыть детско-юношескую спортивную секцию по парашютному спорту", - сказал заместитель руководителя Российского университета спецназа, уточнив, что парашютный центр и аэродинамический комплекс доступны для всех желающих, в том числе туристов.