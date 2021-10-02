Мурашко рассказал о взаимном признании с США сертификатов вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что США "услышали аргументы России" по вопросам о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

"Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 - это разные процессы", - приводит его слова ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что речь идет "о признании сертификатов о вакцинации, а также об эффективности профилактических мер".

"Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - добавил глава ведомства.