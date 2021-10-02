Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца
Адвокат Марина Русакова сообщила об аресте предпринимателя Тельмана Исмаила на два месяца.
"Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - приводит ее слова "Интерфакс".
Она также подчеркнула, что предприниматель попросил политического убежища. "Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования", - сказала адвокат.
Напомним, что ранее СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова. На тот момент в российском посольстве в Подгорице не располагали подтверждением этой информации.
Вестник Кавказа
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