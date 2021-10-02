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Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца

Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца

Адвокат Марина Русакова сообщила об аресте предпринимателя Тельмана Исмаила на два месяца.

"Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - приводит ее слова "Интерфакс".

Она также подчеркнула, что предприниматель попросил политического убежища. "Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования", - сказала адвокат.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова. На тот момент в российском посольстве в Подгорице не располагали подтверждением этой информации.

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Вестник Кавказа

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