Хабиба приветствовали на "Олд Траффорд" (ФОТО)

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал гостем матча 7-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и Эвертоном".

Отмечается, что твиттер "манкунианцев" опубликовал фотографию Хабиба. В руках он держит игровую майку седьмым номером и именем бойца.

"Добро пожаловать на "Олд Траффорд", Хабиб", – сказано в тексте.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

Welcome to Old Trafford, Khabib 🔴7️⃣#MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu