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Задержан замглавы Генштаба Армении Галстян

Задержан замглавы Генштаба Армении Галстян

Пресс-центр службы Нацбезопасности Армении подтвердил информацию о задержании замглавы Генштаба АР Степана Галстяна.

Отмечается, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении подлога, повлекших тяжелые материальные последствия, в рамках уголовного дела о нарушениях в процессе поставок вооружений на нужды армии страны.

Ранее армянская газета "Грапарак" сообщила о задержании Галстяна. Па данным издания, в доме замглавы Генштаба проводился обыск.

Степан Галстян обвиняется хищении $4,7 млн, а также в поставках непригодных артиллерийских снарядов.

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Вестник Кавказа

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