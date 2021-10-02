Задержан замглавы Генштаба Армении Галстян

Пресс-центр службы Нацбезопасности Армении подтвердил информацию о задержании замглавы Генштаба АР Степана Галстяна.

Отмечается, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении подлога, повлекших тяжелые материальные последствия, в рамках уголовного дела о нарушениях в процессе поставок вооружений на нужды армии страны.

Ранее армянская газета "Грапарак" сообщила о задержании Галстяна. Па данным издания, в доме замглавы Генштаба проводился обыск.

Степан Галстян обвиняется хищении $4,7 млн, а также в поставках непригодных артиллерийских снарядов.