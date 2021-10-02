В Минздраве сообщили о снятии барьеров для признания "Спутника V"

На сегодняшний день все барьеры для признания российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались лишь некоторые административные процедуры, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что позиция Москвы по поводу регистрации и продвижения российского препарата полностью услышана, Минздрав полностью снял все вопросы по данной теме.

"Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", - приводит слова Мурашко РИА Новости.