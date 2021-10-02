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В Казахстане "КамАЗ" раздавил иномарку, есть жертва

В Казахстане &quot;КамАЗ&quot; раздавил иномарку, есть жертва

В результате автоаварии на трассе Алматы – Оскемен погиб один и пострадали четверо человек.

ДТП произошло в 10:00 по местному времени на горном перевале Архарлы. Авария произошла с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля Honda CRV.

Отмечается, что 65-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще четверых пострадавших доставили в больницу села Сарыозек, сообщает "Спутник-Казахстан".

По предварительной версии, виновником аварии может оказаться 31-летний водитель Honda CRV, который не справился с управлением и столкнулся с грузовой машиной.

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Вестник Кавказа

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