В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание

Служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана Закира Гасанова состоялось в Центральном командном пункте, в котором приняли участие заместители министров, командующие родами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб ведомства, главы воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Доведя до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед армией, руководитель ведомства поручил уделить особое внимание подготовке войск.

Отмечается, что на совещании представители министерства рассмотрели ситуацию на границе и в зоне ответственности российских миротворцев.

"В целях поддержания боеготовности и бдительности личного состава на высоком уровне Закир Гасанов дал соответствующие поручения, связанные с практической отработкой деятельности подразделений и пунктов управления, уточнением боевых планов, а также уделением пристального внимания вопросам материально-технического обеспечения", - сказано в сообщении.

Также на совещании была подчеркнута важность ознакомления личного состава с правилами безопасности и неукоснительного контроля за их соблюдением.

"Генерал-полковник Гасанов дал соответствующие указания по организации службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданию военной инфраструктуры, прокладке горных дорог и поддержанию их в надлежащем состоянии, завершению подготовки подразделений к зиме, своевременной доставке необходимых ресурсов, особенно подразделениям, несущим службу в горных районах", - добавили в пресс-службе.