Житель Дагестана ответит в суде за склонение к терроризму

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Хасавюртовского района, обвиняемого в склонении лица к терроризму, сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2020 года в населенном пункте Тотурбийкала Хасавюртовского района обвиняемый склонял своего односельчанина к формированию и участию в незаконном вооруженном формировании, руководствуясь экстремистскими идеями, путем предложений, уговоров, словесных убеждений, воздействуя на сознание и религиозные чувства.

"Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 29 января 2021 года, с момента его задержания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.