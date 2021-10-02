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Житель Дагестана ответит в суде за склонение к терроризму

Житель Дагестана ответит в суде за склонение к терроризму

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Хасавюртовского района, обвиняемого в склонении лица к терроризму, сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2020 года в населенном пункте Тотурбийкала Хасавюртовского района обвиняемый склонял своего односельчанина к формированию и участию в незаконном вооруженном формировании, руководствуясь экстремистскими идеями, путем предложений, уговоров, словесных убеждений, воздействуя на сознание и религиозные чувства.

"Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 29 января 2021 года, с момента его задержания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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