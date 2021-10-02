Футболиста "Спартака" пригласили в сборную России

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для участия в отборочных матчах ЧМ-2022, сообщает пресс-служба РФС.

Бакаев стал 27-м футболистом в составе национальной команды, которого пригласили на октябрьские игры.

Стоит отметить, что соответствующий вызов отправлен в московский клуб.

Напомним, что сборная России по футболу проведет 8 октября матч со Словакией, а 11 октября встретится со словенцами.