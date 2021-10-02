В Ставрополе откроется ледовый каток

На площади Ленина в Ставрополе приступили к установке ледового катка, информирует пресс-служба администрации краевого центра. Уточняется, что открытие объекта состоится уже в середине ноября.

В настоящее время специалисты монтируют опорную систему, затем соберут арки и тент большого и малого шатра, затем будет установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация, а также смонтированы подвесные декорации, световое и звуковое оборудование и сам каток.

Отмечается, что на арене будут строго соблюдаться противоэпидемиологические меры: персонал и посетители должны будут использовать средства индивидуальной защиты, а все контактные поверхности будут дезинфицироваться.