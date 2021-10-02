В Грузии проходят выборы в местные органы власти

В Грузии стартовали выборы в местные органы власти, которые в этом году сильно политизированы. Проходят они на фоне задержания бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который в пятницу вернулся на родину.

Главной интригой на выборах остается вопрос – наберет ли правящая партия "Грузинская мечта" 43% голосов избирателей. Именно этот результат является условием назначения досрочных парламентских выборов в Грузии, согласно соглашению Шарля Мишеля.

Несмотря на выход "Грузинской мечты" из соглашения за три месяца до выборов, оппозиционеры продолжают называть их референдумом.

По данным ЦИК Грузии, явка на выборах на 12:00 составила 17,72%. Отмечается, что самая низкая активность зафиксирована в Тбилиси – 15,8%. Больше всего избирателей проголосовало в регионе Рача-Лечхуми (27,4%)

"В частности, свою позицию к 12:00 по местному времени зафиксировали 619 562 избирателя", – заявила пресс-спикер Центризбиркома Натия Иоселиани.

Стоит подчеркнуть, что свои голоса уже отдали основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, президент Грузии Саломе Зурабишвили, действующий глава Тбилиси Каха Каладзе, а также оппозиционные кандидаты в мэры города Ника Мелия и Георгий Гахария.

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии проходят на фоне возвращения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который вчера вечером был задержан в Тбилиси. Он уже обратился к своим сторонникам с просьбой выйти на улицы после окончания голосования.