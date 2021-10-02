Ильхам Алиев отметил роль России в обеспечении стабильности на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция играют ключевую роль в развитии и стабильности на Южном Кавказе в послевоенное время.

"Думаю, что сегодня Турция и Россия, два соседа Азербайджана, кстати, один из них является соседом Армении, играют очень важную роль в области стабильности, безопасности и дальнейшего развития. Вам, наверное, известно, что недавно состоялась встреча президентов двух стран. Наряду с другими вопросами они обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном", - сказал Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Он отметил, что позитивно оценивает участие России и Турции в послевоенном урегулировании. По его словам, это составляет "основу формулы нового регионального сотрудничества".

Ильхам Алиев напомнил, что обе страны создали совместный мониторинговый центр в Агдамском районе Азербайджана. В то же время, подчеркнул глава государства, российские миротворцы принимают меры по сохранению мира в местах проживания армянского населения. "Таким образом, уже возникли новые реалии. Каждая страна должна учитывать данные реалии", - добавил он.