В результате ДТП в Чечне пострадали три человека

Новая автоавария с участием жителей Дагестана произошла в Грозненском районе Чечни, сообщает пресс-служба МВД по республике

"Около 09:20 по московскому водитель "ВАЗ – 2193", житель Республики Дагестан, двигаясь по дороге "Грозный-Горагорский" на окраине поселка Долинский, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с автодороги и наехал на дерево", - говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что травмы получили водитель автомобиля и два пассажира. Обстоятельства происшествия устанавливаются.