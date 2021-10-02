Зурабишвили проголосовала на выборах в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что муниципальные выборы являются самыми главными в демократическом процессе.

"Это те выборы, в ходе которых граждане могут избрать людей, решающих их местные проблемы. Вместе с тем, на этих выборах должно быть меньше всего поляризации", - приводит ее слова "Интерфакс".

Глава государства отметила, что проголосовала на выборах "за деполяризацию" в обществе.

Зурабишвили отказалась комментировать вопрос о задержании экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили.