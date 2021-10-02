Ильхам Алиев: встреча с Пашиняном станет показателем того, что война окончена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев интервью испанскому агентству EFE заявил о своей готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

"Если армянская сторона готова, то и я готов", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев напомнил, что в начале текущего года уже встречался с Пашиняном в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

Глава Азербайджана подчеркнул, что готов к переговорам с главой правительства Армении в любое время. По его словам, встреча руководителей "может быть хорошим показателем того, что война окончена".

"Это очень важно. Потому что мы до сих пор видим и слышим в политическом истеблишменте Армении заявления, демонстрирующие попытки реваншизма, попытки построить планы на будущее по повторному возвращению принадлежащих Азербайджану на основе исторического и международного права территорий. Поэтому намерение, серьезное намерение правительства Армении, не только слова и заявления, но и действия продемонстрируют окончание войны и продвижение к миру", - отметил Ильхам Алиев.