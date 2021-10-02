В России растет число заболевших COVID-19 - выявлены еще 25 219 случаев

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 25,2 тыс случаев заболевания. Умерли за сутки 887 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 25 219 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 138 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве – 4 032, в Петербурге - 2 494, в Московской области - 1 483. В Крыму новых случаев 409, в Ставропольском крае - 355, в Краснодарском крае - 224, в Дагестане - 114, в Кабардино-Балкарии - 82, в Северной Осетии - 72, в Чечне - 68, в Ингушетии - 67, в Карачаево-Черкесии - 53, в Адыгее - 50.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных достигло 7 560 767 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 852 человек, за весь период – 6 710 574 человека.

Умерли за сутки 886 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 209 028 россиян.