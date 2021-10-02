Мужчина, прятавший в своем доме Саакашвили, задержан

В Грузии задержан владелец квартиры, где скрывался экс-глава государства Михаил Саакашвили, сообщает пресс-служба госбезопасности Грузии.

"МВД Грузии ведет расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии. В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство", - заявили в СГБ.

Отмечается, что хозяину грозит до двух лет лишения свободы за "укрывательство преступления.

Напомним, что Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу и отправили в пенитенциарное учреждение в Рустави.