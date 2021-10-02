ДТП в Чечне привело к гибели жителя Дагестана
В результате автоаварии на федеральной трассе "Кавказ" в Чечне погиб один человек, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Трагедия произошла между населенными пунктами Нижний Нойбер и Кошкельды в Гудермесском районе.
"Было установлено, авария произошла в ночное время суток в ходе столкновения автомашин "Ауди-6", под управлением жителя Республики Дагестан, 1999 года рождения, и "КАМАЗ", за рулем которого также находился житель Дагестана, 1970 года рождения", - сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что от полученных травм 24-летний пассажир "Ауди" скончался по дороге в больницу. Водитель легковушки с травмой головы и позвоночника был госпитализирован.
В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вестник Кавказа
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