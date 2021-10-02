ДТП в Чечне привело к гибели жителя Дагестана

В результате автоаварии на федеральной трассе "Кавказ" в Чечне погиб один человек, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Трагедия произошла между населенными пунктами Нижний Нойбер и Кошкельды в Гудермесском районе.

"Было установлено, авария произошла в ночное время суток в ходе столкновения автомашин "Ауди-6", под управлением жителя Республики Дагестан, 1999 года рождения, и "КАМАЗ", за рулем которого также находился житель Дагестана, 1970 года рождения", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что от полученных травм 24-летний пассажир "Ауди" скончался по дороге в больницу. Водитель легковушки с травмой головы и позвоночника был госпитализирован.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.