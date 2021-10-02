На Ставрополье пройдет тренировка по дрифту и мотошоу

В селе Верхнерусском Ставропольского края недавно 10 октября команда FOX DRIFT проведет открытую тренировку по дрифту для спортсменов.

Стало известно, что на трассе ожидают гостей из другого региона. Также планируется мотошоу и развлекательная программа. Например, для гостей организуют дрифт-такси: за определенную сумму любой желающий сможет проехать с опытными пилотами по трассе, пишет "Победа 26".

"К нам приедет крутой стантер с КМВ: на маленькой скорости он прыгает на заднем и переднем колесе. Очень интересная разновидность спорта", - сказал представитель FOX DRIFT.