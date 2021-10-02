В "Грузинской мечте" заявили о возможных провокациях во время выборов

Лидера партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил о возможных провокациях на избирательных участках в ходе выборов в местные органы самоуправления.

"Сегодня особенно важно дать избирателям возможность проголосовать в мирной обстановке. Естественно, ожидаются провокации на избирательных участках", - приводит его слова РИА Новости.

Кобахидзе призвал участников избирательного процесса реагировать на любые провокации максимально спокойно. "Не позволяйте провокаторам добиваться цели", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Грузии стартовали выборы в местные органы самоуправления, которые проходят на фоне задержания бывшего главы государства Михаила Саакашвили.