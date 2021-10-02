В Ереване сообщили о скорой встрече Алиева и Пашиняна

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Никол Пашинян могут встретиться в ближайшей перспективе в рамках Минской группы ОБСЕ.

По словам Григоряна, в Ереване готовы к встречам и обсуждениям вопросов на высшем уровне.

"Если Азербайджан выразит готовность, то надеемся, что начнутся обсуждения в рамках Минской группы ОБСЕ, и встреча состоится в ближайшее время", - цитирует секретаря СБ Армении ТАСС.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что готов встретиться с армянским премьер-министром в случае ее организации Минской группой.