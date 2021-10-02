Кобахидзе: Саакашвили планировал совершить госпереворот в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готовил в стране государственный переворот, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в пятницу утром Саакашвили прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили объявил о задержании бывшего главы государства.