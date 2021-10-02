"Союзмультфильм" посвятил науке эпизоды известных мультсериалов

"Союзмультфильм" в честь Года науки и технологий представит специальные эпизоды мультсериалов, в которых герои обратятся к научно-техническому творчеству, рассказали в пресс-службе компании.

"Так, в серии "Первое место" мультсериала "Чуч-Мяуч" главная героиня так увлечется созданием роботов, что персонажам придется искать компромисс между умными машинами и дворовыми играми. В эпизоде "Свеклуша" проекта "Зебра в клеточку" герои займутся селекцией растений и вырастят необычный плод, а в сериях "Бойкот" и "Меганосик" персонажи проекта "Крутиксы" с помощью технических изобретений будут спасать друзей и планету", - цитирует сообщение ТАСС.

Специальный проект, в рамках которого темы и сюжеты, основанные на научно-техническом творчестве, используются в эпизодах новых анимационных сериалов, воплощается в жизнь "Союзмультфильмом" совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты".

Председатель совета директоров студии Юлиана Слащева обратила внимание на большую пользу, которую анимация может принести популяризации науки среди дошкольной и младшей школьной аудитории: дети не только узнают о возможностях, которые дают наука и изобретательство, но и, возможно, сделают профессиональный выбор.

Гендиректор АНО "Национальные приоритеты" Софья Малявина считает, что проект поможет усилить интерес детей и родителей к научным открытиям, так как стремление к изобретательству и способности к научно-техническому творчеству, как правило, видны уже в самом раннем возрасте.

Специальные эпизоды можно будет посмотреть на телеканале "Мультиландия" с 3 октября, на платформе Premier - в ноябре.