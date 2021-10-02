Министр обороны Турции обсудил вопросы сотрудничества с главой Пентагона

Состоялся телефонный разговор министра обороны Турции Хулуси Акара и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого оборонного ведомства.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

Акар и Остин также отметили важность укрепления военных связей между Турцией и США пocрeдствoм бoлee тeснoгo сoтрудничecтвa и кooрдинaции, передает агентство Anadolu.