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Министр обороны Турции обсудил вопросы сотрудничества с главой Пентагона

Министр обороны Турции обсудил вопросы сотрудничества с главой Пентагона

Состоялся телефонный разговор министра обороны Турции Хулуси Акара и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого оборонного ведомства.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

Акар и Остин также отметили важность укрепления военных связей между Турцией и США пocрeдствoм бoлee тeснoгo сoтрудничecтвa и кooрдинaции, передает агентство Anadolu.

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Вестник Кавказа

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